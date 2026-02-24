Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Brände; Einbrüche; Verkehrsunfall

Körperliche Auseinandersetzung

Am Montagnachmittag ist es in der Straße Unter den Linden zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen. Zeugen meldeten kurz nach 15 Uhr der Polizei, dass drei bis vier bislang unbekannte Schläger einen Mann verfolgen und ihn unter anderem mit Pfefferspray attackieren würden. Die Streitigkeiten verlagerten sich anschließend in die nahegelegene Eberhardstraße. Beim Eintreffen der Polizeikräfte rannten zwei Männer in Richtung Gerberviertel weg und konnten unerkannt flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich einer der Beteiligten in einem Gebäude in der Eberhardstraße aufhalten soll. Hierbei versteckte sich der 22 Jahre alte Mann. Er wurde unter Einsatz eines Polizeihundes gesucht und konnte auf dem Dachboden aufgespürt werden. Da der 22-Jährige den Aufforderungen der Beamten nicht Folge leistete und die Gefahr bestand, dass er ein Messer bei sich hatte, wurde beim Zugriff der Diensthund eingesetzt und der Mann durch einen Biss leicht verletzt. Zudem wies der 22-Jährige Augenreizungen auf, die von dem Einsatz des Pfeffersprays der Angreifer stammen dürften. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (ms)

Lichtenstein (RT): Gebäudebrand

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Gebäudebrandes am Montagabend in Holzelfingen. Gegen 23:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Gebäudebrand eines Zweiparteienhauses in der Ohnastetter Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte Rauch aus einem Fenster der Dachgeschosswohnung wahrgenommen werden. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung befanden sich bereits außerhalb des Gebäudes. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung war nicht zu Hause. Die Feuerwehr betrat die Wohnung und konnte die Flammen, welche von einem Stromheizkörper ausgingen, rasch löschen und ein Ausbreiten verhindern. Die Erdgeschosswohnung kann weiter genutzt werden. (am)

Metzingen (RT): Schule von Einbrecher heimgesucht

Eine Schule in der Neugreuthstraße ist von Montag auf Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und beschädigte dabei zwei Fenster erheblich. Anschließend durchwühlte der Kriminelle mehrere Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings dürfte sich der vom Täter hinterlassene Sachschaden auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Mehrere Mülltonnen entzündet (Zeugenaufruf)

In fünf Straßen haben in der Nacht zum Dienstag in Esslingen Mülltonnen gebrannt. Die erste Meldung ging gegen 00.15 Uhr ein, da im Goerdelerweg ein bislang unbekannter Täter eine Tonne in Brand gesetzt hatte. Innerhalb weniger Minuten wurden der Polizei weitere in Flammen stehende Mülltonnen in der Neckarstraße, Im Heppächer, in der Ulmer Straße sowie in der Schelztorstraße gemeldet. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Täter unerkannt entkommen. Neben den Mülltonnen wurde in einem Fall auch ein Metallschuppen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): In Firmengebäude eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Röntgenstraße in Oberesslingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Auf noch ungeklärte Art und Weise drang ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, in das Gebäude ein. Aus der Firma ließ der Einbrecher einen Tresor mitgehen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Technischer Defekt an Heizung

Eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Enzianweg in Ötlingen hat am Dienstagmorgen, kurz nach acht Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein technischer Defekt an einer Pelletsheizung im Keller die Rauchentwicklung ausgelöst. Das Treppenhaus des Gebäudes wurde durch die Feuerwehr belüftet. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Kirchheim (ES): Mülltonnen in Brand geraten

Lauwarm entsorgte Asche hat ersten Ermittlungen nach zum Brand zweier Mülltonnen in der Nacht zum Montag in der Straße Laubersberg geführt. Kurz nach Mitternacht wurde die Asche in einem Restmüllbehälter entsorgt, dessen Inhalt daraufhin zu brennen anfing. Die Flammen griffen im Anschluss auf die danebenstehende Papiermülltonne und die Hausfassade über. Der Brand konnte durch eine Polizeistreife mit einem Feuerlöscher bekämpft und durch die sofort verständigte Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Aichtal (ES): Fahrzeugbrand

Auf der B27 in Richtung Stuttgart ist am Montagmorgen, gegen sieben Uhr, ein Auto in Brand geraten. Der VW fing auf Höhe der Aichtalbrücke wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer, wodurch das Fahrzeug in Vollbrand geriet. Die 35-jährige Fahrerin hatte beim Eintreffen der Rettungskräfte den Wagen bereits unverletzt verlassen. Sie wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, musste der VW abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgetretener Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. (jz)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus im Kornblumenweg im Stadtteil Leinfelden ist ein Unbekannter im Zeitraum von vergangenem Mittwoch, 18.02.2026, gegen 17.30 Uhr, bis zum Montagabend, gegen 20.30 Uhr, eingebrochen. Dabei verschaffte sich der Kriminelle über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folge sämtliche Räume nach Wertvollem durchwühlte. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jz)

Denkendorf (ES): Einbrecher unterwegs

In eine Bäckerei in der Rechbergstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und 4.40 Uhr drang ein unbekannter Täter über eine eingeschlagene Glasscheibe in den Verkaufsraum ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem öffnete der Kriminelle diverse Geldkassen und versuchte einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Mit dem entwendeten Bargeld aus einer Trinkgeldkasse flüchtete er anschließend unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jz)

Bisingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Montagabend nach einem Verkehrsunfall in Bisingen in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 25-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem VW Polo auf der Hauptstraße in Richtung Grosselfingen unterwegs. Hierbei übersah er einen 44 Jahre alten Radler, der mit seinem Mountainbike den Fußgängerüberweg auf Höhe von Gebäude 7 überqueren wollte. Durch die Kollision mit dem Pkw prallte der 44-Jährige gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Unfallverursacher durch die Benutzung seines Handys abgelenkt gewesen sein. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf über 4.000 Euro belaufen. (ms)

