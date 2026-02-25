Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Gewahrsam; Kleinbrand

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Einbrecher unterwegs

In der Finkenstraße hat am Dienstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr hebelte der Täter ein Kellerfenster eines dortigen Wohnhauses auf und gelangte so ins Innere, das er nach Stehlenswertem durchwühlte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dort unter anderem auf Schmuck, den er entwendete. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Mit Grundstücksmauer kollidiert

Eine Autofahrerin ist am Dienstagvormittag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 85-jährige VW-Lenkerin war kurz nach 10.30 Uhr auf der Rotenackerstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Eugen-Bolz-Straße geriet sie ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund gesundheitlicher Probleme zu weit nach links, worauf der Pkw über zwei Verkehrsschilder schanzte. Anschließend kam das Auto mit den Vorderrädern auf einer Grundstücksmauer zum Stehen. Die Seniorin wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der VW, an dem sich der Blechschaden auf circa 6.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Der weitere Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Filderstadt (ES): Mit E-Scooter verunglückt

Am Dienstagnachmittag ist es im Stadtteil Plattenhardt zu einem Verkehrsunfall mit einer E-Scooter-Fahrerin gekommen. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein neunjähriges Mädchen auf dem Gehweg die Römerstraße in Richtung Uhlbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen konnte sie aufgrund des Gefälles und der regennassen Gehwegoberfläche nicht mehr rechtzeitig bremsen. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt zu Boden und geriet in den Einmündungsbereich. Eine in der Uhlbergstraße fahrende VW-Lenkerin versuchte noch zu bremsen, streifte dabei jedoch den E-Scooter und das Mädchen, das teilweise unter die vordere Fahrzeugfront geriet. Die Neunjährige zog sich ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am E-Scooter wird auf circa 50 Euro geschätzt. Am Auto entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. (ar)

Tübingen (TÜ): Randalierende Person

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Polizeieinsatz im Schleifmühlenweg gekommen. Gegen 14 Uhr fiel eine 46-jährige Frau auf, die zunächst in der Mühlstraße mit einer Eisenstange gegen abgestellte Fahrräder geschlagen haben soll. Die psychisch auffällige Frau konnte kurz darauf im Bereich des Schleifmühlenwegs, Ecke Rappstraße, von der eintreffenden Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Hierbei hielt sie, neben der Eisenstange in der einen Hand, ein Bügeleisen in der anderen Hand. Um die Frau in Gewahrsam zu nehmen, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 46-Jährige in eine Fachklinik eingeliefert. (ar)

Balingen (ZAK): Angebrannte Küchengegenstände

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagabend in die Geislinger Straße ausgerückt. Gegen 18.30 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund eines Brandalarms in ein dortiges Wohnhaus gerufen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte in der Küche eine Rauchentwicklung aufgrund mehrerer angeschmorter Küchenutensilien auf dem Herd feststellen. Zwei Bewohner wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein Sachschaden am Gebäude war nicht entstanden. (ar)

Haigerloch (ZAK): Verletzte bei Kollision auf Bundesstraße

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 463 sind drei Personen verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr war ein 48 Jahre alte Mann mit einem Ford Transit auf der Verlängerung der Hauptstraße in Owingen in Richtung B 463 unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 18-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und kamen von der Fahrbahn ab. Der 48-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der 18-Jährige und seine 19 Jahre alte Mitfahrerin wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Sie wollten sich selbstständig in Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 30.000 Euro belaufen. (mr)

