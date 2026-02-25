Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeieinsatz wegen Pyrotechnik; Verkehrsunfall; Fahndungserfolg

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Pyrotechnik löst Polizeieinsatz aus

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist die Polizei am Dienstagnachmittag nach Zwiefalten ausgerückt. Kurz nach 16 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf eine zunächst unbekannte Person mitgeteilt, die bei der Aussichtsplattform Freiheit möglicherweise einen Schuss abgegeben habe. Weiter wurde berichtet, dass sich mehrere Personen in Richtung Hauptstraße bewegen würden. Die alarmierten Einsatzkräfte, die vorsorglich entsprechende Schutzausstattung angelegt hatten, trafen die besagten Personen in der Hauptstraße an und sprachen sie zu Boden. Wie sich in der Folge herausstellte, handelte es sich um drei Minderjährige, von denen einer sogenannte China-Böller mit sich führte. Eine Schusswaffe oder Ähnliches wurden nicht aufgefunden. Die Minderjährigen wurden ihren Eltern überstellt, die Böller einbehalten. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde ebenso eingeleitet. (mr)

Eningen (RT): Mit Fahrzeug umgekippt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen haben zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen erlitten. Gegen acht Uhr befuhr der 28 Jahre alte Lenker eines Opel Movano den Scheibengipfeltunnel von Metzingen herkommend. Nach dem Tunnelausgang kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im leicht abschüssigen Grünstreifen kippte das Fahrzeug daraufhin nach rechts zur Seite. Der Fahrer sowie sein 25-jähriger Mitfahrer erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Movano, für den ein Abschleppunternehmen angefordert wurde, dürfte Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden sein. (mr)

Denkendorf (ES): Mutmaßlicher Einbrecher dingfest gemacht

Nachtrag zur Pressmitteilung vom 24.02.2026 / 11.06 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6222751

Nach dem Einbruch in eine Bäckerei in der Rechbergstraße in der Nacht zum Dienstag verzeichnet das Polizeirevier Filderstadt einen raschen Fahndungserfolg. In der Folgenacht konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger dingfest gemacht werden. Am frühen Mittwochmorgen, gegen zwei Uhr, fiel einer eigens eingesetzten Zivilstreife in der Esslinger Straße ein verdächtiger Fahrradfahrer auf, der in Richtung der besagten Bäckerei unterwegs war und nach dem Erkennen der Beamten zu flüchten versuchte. Der 23-jährige Tatverdächtige stoppte jedoch kurz darauf und konnte widerstandlos vorübergehend festgenommen werden. Bei ihm fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte auch ein Brecheisen, das nach derzeitigem Ermittlungsstand bei dem vorangegangenen Einbruch benutzt worden sein dürfte. Der junge Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

