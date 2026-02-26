Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Reutlinger Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro ist bei einem Brand am frühen Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Oferdinger Reuteweg entstanden. Ein Bewohner bemerkte gegen 5.40 Uhr, wie Rauch aus einer Steckdose drang. Daraufhin verständigte er alle Bewohner des Hauses, die daraufhin das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Der Mann versuchte anschließend vergeblich, mit einem Feuerlöscher den Brand in einer Zwischendecke selbst zu bekämpfen. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es im Anschluss rasch, das Feuer zu löschen. Hierzu musste sie jedoch in dem älteren Fachwerkhaus das Dach öffnen, um an alle Glutnester zu kommen. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter beziehungsweise Verantwortliche von Oferdingen kümmerten sich um die Unterbringung. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit 15 Kräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine technische Ursache vorliegen. Während des Einsatzes mussten die Ortsdurchgangsstraße und Teile der L 378 bis 8.30 Uhr gesperrt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell