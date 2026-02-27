Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brandgeruch; Einbruch; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Radfahrer in Klinik gebracht

Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Bereich Sondelfinger Straße / Roanner Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 16.40 Uhr missachtete eine 45-jährige Mercedes-Lenkerin beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt eines von links auf dem Radstreifen herkommenden 75-Jährigen, worauf es zur Kollision kam. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden. Mit dem Rettungswagen kam der Verletzte anschließend ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. (mr)

Pfullingen (RT): Bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Sturz verletzt worden. Die 66-Jährige befuhr gegen 12.20 Uhr den Fahrradweg neben der Römerstraße und kam im Bereich der Silcherstraße alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Pfullingen (RT): Angeschmorter Kinderwagen

Zu einem Wohnhaus in der Hölderlinstraße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 20 Uhr alarmierten Hausbewohner die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, weil Brandgeruch aus dem Keller wahrnehmbar war. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten vor Ort kam, konnte im Keller einen Kinderwagen feststellen, bei dem die Sitzfläche leicht angeschmort war und minimal rauchte. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten wohl zwei Hausbewohner gegrillt und später den Grill mit dem Kinderwagen in den Keller transportiert. Dabei dürften noch nicht vollständig erkaltete Holzkohlestücke in den Wagen gefallen sein und in der Folge den Geruch ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand, auch ein nennenswerter Sachschaden war nicht zu beklagen. Die Hausbewohner, die zuvor von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert worden waren, konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (jz)

Esslingen (ES): Rücksichtslos überholt

Zwei Leichtverletzte, zahlreiche beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 150.000 Euro sind die Folgen mehrerer Unfälle, die ein 55-Jähriger am Donnerstagabend auf der B10 verursacht hat. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Cupra Formentor auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Göppingen unterwegs, wobei er mit hoher Geschwindigkeit gefahren und sich durch ständiges Spurwechseln zwischen den Autos durchgeschlängelt haben soll. Auf Höhe Stuttgart-Hedelfingen streifte er beim Überholen einen Pkw und setzte seine Fahrt unvermindert weiter in Richtung Göppingen fort, wobei er auf Höhe Esslingen-Brühl erneut beim Überholen einen vorausfahrenden Wagen streifte. Kurz vor der Dieter-Roser-Brücke bei Esslingen-Sirnau streifte er einen Opel Astra beim Überholen und prallte kurz darauf ins Heck eines Mercedes CLA, der auf der rechten Spur fuhr. Durch die umherfliegenden Trümmerteil musste der Fahrer eines Mazda CX5, der kurz hinter dem Opel auf der linken Spur unterwegs war, abrupt abbremsen, wodurch der Fahrer eines VW Tiguan, der hinter dem Mazda fuhr, nicht mehr rechtszeitig bremsen konnte und ins Heck des Mazda prallte. Beide Fahrer konnten ihre Autos in der Folge auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen bringen. Unbeeindruckt setzte der 55-Jährige seine Fahrt mit dem schwer beschädigten Formentor fort, um an der Ausfahrt Esslingen-Zell von der Bundesstraße abzufahren. Dabei überfuhr er noch einen Leitpfosten und prallte zwei Mal gegen die Leitplanken wobei sich sein Wagen drehte und letztendlich quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. In der Folge stieg der 55-Jährige aus seinem Wagen aus und flüchtete zu Fuß. Durch eine sich zufällig in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung konnte er nach kurzer Verfolgung unweit seines Fahrzeuges angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Fahrer, der sich offenbar in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Bei den Unfällen wurde der Fahrer des Mazda leichtverletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Tiguan erlitt leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Der Formentor, der Mercedes, der Tiguan und der Mazda waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße für rund drei Stunden gesperrt werden. (cw)

Frickenhausen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der K1240 zwischen Tischardt und Kohlberg ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein 25-Jähriger war gegen 20.20 Uhr mit seinem Porsche Cayenne auf der Kreisstraße in Richtung Kohlberg unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an, wobei ihm, wie er angab, ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegenkommen sein soll. Um eine Frontalkollision zu vermeiden wich der Porsche-Fahrer in den linken Grünstreifen aus und überfuhr die dortigen Sträucher und kleinen Bäume, bevor er seinen Wagen zum Stehen bringen konnte. Verletzt wurde niemand, auch das Auto blieb fahrbereit. Der entstandene Sachschaden am Porsche wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Motorradfahrer und den Fahrer des genannten Pkw, der von dem Porsche überholt worden sein soll, sich zu melden. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Filderstadt (ES): Einbruch in Bernhausen

In Bernhausen hat ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Mittwoch, elf Uhr, und Donnerstag, 15.45 Uhr, hebelte der Kriminelle die Terrassentür einer Wohnung in der Oberen Bachstraße auf und gelangte so ins Innere. Ob der Täter dort auch etwas entwendete, steht abschließend noch nicht fest. Allerdings hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Sielmingen ist im Lauf des Mittwochs von dreisten Telefonbetrügern um Schmuck und Wertsachen gebracht worden. Bei der Frau meldete sich zunächst ein Unbekannter, der sich am Telefon als Polizeibeamter ausgab. Dieser gaukelte vor, dass Teile des Schmucks der Seniorin in der Vergangenheit Gegenstände aus einer Straftat gewesen waren. Nun sei eine entsprechende Spurensicherung daran notwendig. Die Geschädigte schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und deponierte mehrere Schmuckstücke und andere Wertgegenstände vor ihrer Haustür. Dort holte ein noch unbekannter Komplize des Anrufers sie später ab. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich: Sollte jemand, egal für wen oder was er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Weitere Präventionstipps finden Sie unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Altbach (ES): Auffahrunfall mit Verletzten

Zu einem Auffahrunfall mit Verletzten ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 1204 zwischen Deizisau und Altbach gekommen. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 81-jährige Ford-Lenkerin aus noch unbekannter Ursache auf den Mercedes eines 67-Jährigen auf, der an der roten Ampel stand. Bei der Kollision wurden beide Personen verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten rückte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Unfall zwischen Pkw und E-Bike

Am Donnerstagnachmittag ist es im Industriegebiet Mark West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike gekommen. Gegen 17 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem E-Mountainbike den neben der Markwiesenstraße verlaufenden Fahrradweg in Richtung Betzingen. Ein in gleicher Richtung fahrender 48-jähriger Pkw-Lenker übersah den Zweiradfahrer beim Abbiegevorgang auf einen Parkplatz und stieß mit diesem zusammen. Nach der Kollision stürzte der E-Bike-Fahrer, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Der Sachschaden am E-Bike wird auf circa 50 Euro geschätzt. Am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. (ar)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell