Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Computerbetrug

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte Täter sperrten scheinbar gestern Mittag per Fernzugriff den Computer eines 77-Jährigen. Dieser wurde durch den oder die Täter aufgefordert, eine Telefonnummer zu wählen, um seinen PC zu entsperren. Im Verlauf des Telefonates gab der Senior seine Bankdaten heraus und wurde für circa zwei Stunden im Telefongespräch gehalten. In der Zwischenzeit wurde neun Mal versucht vom Bankkonto des 77-Jährigen Transaktionen durchzuführen, welche glücklicherweise seitens der Bank verhindert wurde. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Sollten Sie selbst solche Aufforderungen erhalten, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Bankdaten heraus und informieren umgehend die Polizei. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

