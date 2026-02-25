PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gegen 13.20 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Stadtilmer Straße auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und meldete diesen bei der Polizei. Hierbei kollidierte ein 63-jähriger Suzuki-Fahrer mit dem geparkten Ford eines 77-Jährigen. Der 63-Jährige entfernte sich anschließend die Unfallstelle ohne für einen Personalienaustausch zur Verfügung zu stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

