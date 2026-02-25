LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern gegen 13.20 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Stadtilmer Straße auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und meldete diesen bei der Polizei. Hierbei kollidierte ein 63-jähriger Suzuki-Fahrer mit dem geparkten Ford eines 77-Jährigen. Der 63-Jährige entfernte sich anschließend die Unfallstelle ohne für einen Personalienaustausch zur Verfügung zu stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. (ak)
