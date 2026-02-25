PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogentest

Gotha (ots)

Ein 41-jähriger Ford-fahrer wurde gestern gegen 16.30 Uhr in der Kindleber Straße angehalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

