LPI-GTH: Positiver Drogentest
Gotha (ots)
Ein 41-jähriger Ford-fahrer wurde gestern gegen 16.30 Uhr in der Kindleber Straße angehalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
