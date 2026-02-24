LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Für fünf Fahrzeugführer kommt nach Geschwindigkeitsverstößen ein Fahrverbot in Betracht. Gestern führte die Polizei in den frühen Morgenstunden in der Zimmernsupraer Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei erlaubten 50 km/h wurden von 250 durchfahrenden Fahrzeugen 30 Überschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer passierte die Messstelle mit 110 km/h. Alle Fahrer müssen außerdem mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (ah)
