LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte Täter öffneten in der Zeit vom 21.02.2026 bis 24.02.2026, 05.30 Uhr gewaltsam das Eingangstor einer Garage in der Straße `Am Gebräun`. Ob etwas durch den oder die Täter entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Es entstand Sachschaden am Garagentor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0047139/2026). (ak) Rückfragen bitte ...

mehr