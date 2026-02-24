LPI-GTH: E-Scooter-Fahrer kontrolliert
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern gegen 16.00 Uhr wurde ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Oehrenstöcker Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Zudem war der E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der E-Scooter zur Eigentumssicherung sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet. (ak)
