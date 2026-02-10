Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall - Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Dresden (ots)

Wann? 10. Februar 2026, 11:10 - 12:30 Uhr

Wo: Schandauer Straße Ecke Striesener Straße, Striesen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am heutigen Mittag der Fahrzeuglenker (78) eines PKW Renault von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Mast, knickte mehrere kleinere Bäume um und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sicherten diese die Unfallstelle weiträumig ab und verschafften sich über eine sogenannte Betreuungsöffnung Zugang zum Fahrer. Parallel dazu wurde die medizinische Erstversorgung bereits im verunfallten Fahrzeug sichergestellt.

Zur technischen Rettung setzten die Einsatzkräfte hydraulische Rettungsgeräte ein und entfernten die Fahrertür, um den Fahrer aus dem PKW zu befreien. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr sind inzwischen beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es im betroffenen Bereich zu einer Vollsperrung, von der auch der öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe betroffen war.

Im Einsatz waren insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst.

