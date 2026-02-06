FW Dresden: Balkonbrand breitet sich auf Dachstuhl aus

Feuerwehr Dresden

Balkonbrand breitet sich auf Dachstuhl aus

Wann? 6. Februar 2026, seit 07:22 Uhr

Wo: Kretschmerstraße, Blasewitz

Die Feuerwehr Dresden befindet sich derzeit bei einem Brandereignis im Stadtteil Blasewitz im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf dem Balkon eines Wohngebäudes zu einem Brand. Die Bewohner der Wohnung unternahmen erste Löschversuche und wurden durch die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte aus dem verrauchten Bereich gerettet. Sie werden vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen medizinisch versorgt. Parallel dazu gingen drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Der Brand auf dem Balkon konnte rasch gelöscht werden. Allerdings hatten sich die Flammen bereits in den unmittelbar angrenzenden Dachstuhl ausgebreitet. Um das Ausmaß der Brandausbreitung festzustellen, mussten Teile der Dachhaut aufgenommen werden. Hierzu kamen auch Drehleitern mit einem Rettungskorb zum Einsatz. Sowohl aus dem Korb heraus, als auch direkt auf dem Dach arbeiteten sich die Einsatzkräfte Stück für Stück vor. Inzwischen konnte auch der Brand im Dachstuhl gelöscht werden. Derzeit finden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen statt. Die weiteren Bewohner des Gebäudes konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die Kretschmerstraße voll gesperrt. Im Einsatz befinden sich rund 40 Einsatzkräfte mehrerer Wachen der Berufsfeuerwehr sowie alle erforderlichen Führungsdienste.

