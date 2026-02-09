Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen

Dresden (ots)

Wann? 9. Februar 2026, seit 09:30 Uhr

Wo: Güntzstraße, Pirnaische Vorstadt

Am heutigen Vormittag kam es im Kreuzungsbereich Güntzstraße / Striesener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW (Seat) und einem Rettungswagen der Rettungswache Löbtau des Deutschen Roten Kreuzes.

Der Rettungswagen befand sich auf dem Weg zu einer Einsatzstelle, als es im Bereich der Straßenkreuzung Striesener Straße - Güntzstraße - Pillnitzer Straße zur Kollision mit dem PKW kam. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die beiden Insassen des PKW als auch die beiden Insassen des Rettungswagens leicht verletzt. Alle vier Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

An beiden Fahrzeugen lösten mehrere Airbags aus. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle sowie bei der Unfallaufnahme. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die Güntzstraße im Bereich der Striesener Straße voll gesperrt. Die Sperrung wirkt sich auch auf den öffentlichen Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe aus.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell