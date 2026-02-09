Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Schwerer Unfall an Rolltreppe - Technische Rettung durch die Feuerwehr

Dresden (ots)

Wann? 9. Februar 2026, 14:07 - 16:07 Uhr

Wo: Reicker Straße, Strehlen

Eine 43-jährige Frau betrat im O.D.C.-Einkaufszentrum eine Rolltreppe, um vom ersten Obergeschoss in das Erdgeschoss zu gelangen. Kurz nachdem sie die ersten Stufen betreten hatte, brach ein Stufenbandprofil, woraufhin die Frau etwa einen halben Meter in den Rolltreppenkörper stürzte. Da sich die Rolltreppe zunächst weiterbewegte, wurde sie zwischen dem Stufenbandprofil und dem Stufenbandgerüst eingeklemmt.

Ein Stufenbruchkontakt erkannte das Ereignis und brachte die Rolltreppe kurze Zeit später automatisch zum Stillstand. Aufgrund der ersten Notrufmeldungen an die Integrierte Regionalleitstelle musste zunächst von einem Einsturz der Rolltreppe ausgegangen werden. Diese Lage bestätigte sich vor Ort glücklicherweise nicht.

Die alarmierten Einsatzkräfte mussten zunächst aufgeregte Angehörige der Verletzten beruhigen, bevor sie die Lage umfassend erkunden konnten. Ein Notarzt führte zunächst die medizinische Stabilisierung der Patientin durch. Parallel dazu bereiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die technische Rettung vor und wurden dabei von einem Haustechniker unterstützt.

Mithilfe eines hydraulischen Spreizers gelang es schließlich, die Stufenbandpalette anzuheben, unter der die Patientin eingeklemmt war und sie somit zu befreien. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unglückes aufgenommen.

Im Einsatz waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, der Rettungswachen Friedrichstadt und Reick sowie der B-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell