LPI-GTH: Alkoholisiert
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 37-jähriger VW-Fahrer wurde heute gegen 01.00 Uhr in der Georgenthaler Straße kontrolliert. Der mit ihm durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
