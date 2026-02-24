LPI-GTH: Alkoholisiert

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag wurde eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Humboltstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. In der Juri-Gagarin-Straße wurde am Abend ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabis. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine 49-jährige ...

