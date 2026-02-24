PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 37-jähriger VW-Fahrer wurde heute gegen 01.00 Uhr in der Georgenthaler Straße kontrolliert. Der mit ihm durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

    Gotha (ots) - Gestern Nachmittag wurde eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Humboltstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. In der Juri-Gagarin-Straße wurde am Abend ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabis. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine 49-jährige ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstag wurde gegen 04.00 Uhr ein 30-jähriger Opel-Fahrer in der Straße `Rennbahn` kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:00

    LPI-GTH: PKW-Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Goethestraße beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 21.02.2026, 16.00 Uhr bis 23.02.2026, 07.50 Uhr die Frontscheibe eines geparkten Citroens einer 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0046143/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren