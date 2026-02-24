Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Humboltstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. In der Juri-Gagarin-Straße wurde am Abend ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabis. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine 49-jährige Skoda-Fahrerin wurde ebenfalls gestern Abend in der Gleichenstraßen angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein später durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte das Ergebnis. Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)

