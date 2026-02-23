LPI-GTH: PKW-Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
In der Goethestraße beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 21.02.2026, 16.00 Uhr bis 23.02.2026, 07.50 Uhr die Frontscheibe eines geparkten Citroens einer 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0046143/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
