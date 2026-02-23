PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW-Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Goethestraße beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 21.02.2026, 16.00 Uhr bis 23.02.2026, 07.50 Uhr die Frontscheibe eines geparkten Citroens einer 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0046143/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 20.02.2026, 15.30 Uhr bis 23.02.2026, 07.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Baustellenhalle im Ziegelhüttenweg. Der oder die Täter entwendeten einen Starkstromverteiler im Wert von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0046089/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:30

    LPI-GTH: Anlagenbetrug

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Eine Seniorin wurde in den letzten Monaten Opfer eines Anlagenbetrugs. Ihr wurde durch eine Firma vorgegeben, dass diese ihr bei der Rückgewinnung von Geldern aus einem bereits vorangegangenen Betrug behilflich sein können. Ihr wurde gesagt, dass ihr verlorenes Geld von damals angeblich aufgefunden und durch die Täter in Kryptowährung angelegt wurde. Um das Geld und den Gewinn zurückzubekommen, sollte die Seniorin weitere Beträge an die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Erneut falscher Pfleger - Zeugen gesucht

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am vergangenen Freitag zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr kam es in einem Pflegeheim in der Bahnhofstraße zu einem ähnlichen Sachverhalt wie am 12.02.2026 in Arnstadt (siehe PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6215810 ). Eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung hatte sich Zutritt zum Pflegeheim verschafft und begab sich anschließend in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren