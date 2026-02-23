LPI-GTH: PKW-Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Eine Seniorin wurde in den letzten Monaten Opfer eines Anlagenbetrugs. Ihr wurde durch eine Firma vorgegeben, dass diese ihr bei der Rückgewinnung von Geldern aus einem bereits vorangegangenen Betrug behilflich sein können. Ihr wurde gesagt, dass ihr verlorenes Geld von damals angeblich aufgefunden und durch die Täter in Kryptowährung angelegt wurde. Um das Geld und den Gewinn zurückzubekommen, sollte die Seniorin weitere Beträge an die ...

