PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut falscher Pfleger - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am vergangenen Freitag zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr kam es in einem Pflegeheim in der Bahnhofstraße zu einem ähnlichen Sachverhalt wie am 12.02.2026 in Arnstadt (siehe PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6215810 ). Eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung hatte sich Zutritt zum Pflegeheim verschafft und begab sich anschließend in die Zimmer von Anwohnern, vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen oder Bargeld. Auf Nachfrage der Anwohner gab die Person vor, ein neue/r Pfleger/in der Einrichtung zu sein. Durch den oder die Unbekannte konnte nichts entwendet werden, da er oder sie durch Mitarbeiter des Pflegeheims angesprochen wurde und anschließend das Objekt verließ. Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

    - ca. 40-45 Jahre alt
    - südländischer Phänotyp
    - rumänischer oder bulgarischer Akzent
    - lange schwarze Haare (vermutlich Perücke) als Dutt frisiert
    - braune Augen, tätowierte Augenbrauen
    - stark geschminktes Gesicht, roter Lippenstift
    - weißer Mantel mit schwarzem Gürtel, schwarze Leggings, schwarze
      Stiefel, Handtasche
    - männliches Erscheinungsbild (Gesichtszüge etc.)

Durch einen Zeugen wurde die Person möglicherweise an einer Bushaltestelle in Richtung Ilmenau gesehen.

Ein Zusammenhang beider Taten wird derzeit im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die Angaben zu der Person oder ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0044664/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Fahrzeugbrand auf Parkdeck - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am 11.02.2026 kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Brand eines abgestellten PKWs in einem Parkdeck in der Bahnhofstraße. Brandobjekt war ein VW einer 36-Jährigen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Der PKW brannte vollständig aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die sich zum ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Betrug bei Fahrschulprüfung

    Gotha (ots) - Am Freitag begab sich eine 32-Jährige in die Straße `Am Luftschiffhafen` um ihre theoretische Führerscheinprüfung abzulegen. Wie sich später herausstellte, war die Frau mit einer Videokamera ausgestattet und mit ihrem 27-jährigen Komplizen per Livestream verbunden. Dieser gab der Frau die Antworten in ihr Ohr vor, bis es von einem Mitarbeiter bemerkt wurde und die Polizei verständigt wurde. Die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Kollision im Kreisel

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Heute, gegen 06.30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Renault-Fahrer aus Richtung Bahnhofstraße kommend in einen Verkehrskreisel und übersah dabei scheinbar ein 25km/h-Fahrzeug eines 16-Jährigen, welches sich bereits im Kreisel befand. Durch die Kollision wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren