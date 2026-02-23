Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut falscher Pfleger - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am vergangenen Freitag zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr kam es in einem Pflegeheim in der Bahnhofstraße zu einem ähnlichen Sachverhalt wie am 12.02.2026 in Arnstadt (siehe PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6215810 ). Eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung hatte sich Zutritt zum Pflegeheim verschafft und begab sich anschließend in die Zimmer von Anwohnern, vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen oder Bargeld. Auf Nachfrage der Anwohner gab die Person vor, ein neue/r Pfleger/in der Einrichtung zu sein. Durch den oder die Unbekannte konnte nichts entwendet werden, da er oder sie durch Mitarbeiter des Pflegeheims angesprochen wurde und anschließend das Objekt verließ. Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40-45 Jahre alt - südländischer Phänotyp - rumänischer oder bulgarischer Akzent - lange schwarze Haare (vermutlich Perücke) als Dutt frisiert - braune Augen, tätowierte Augenbrauen - stark geschminktes Gesicht, roter Lippenstift - weißer Mantel mit schwarzem Gürtel, schwarze Leggings, schwarze Stiefel, Handtasche - männliches Erscheinungsbild (Gesichtszüge etc.)

Durch einen Zeugen wurde die Person möglicherweise an einer Bushaltestelle in Richtung Ilmenau gesehen.

Ein Zusammenhang beider Taten wird derzeit im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die Angaben zu der Person oder ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0044664/2026) zu melden. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell