Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug bei Fahrschulprüfung

Gotha (ots)

Am Freitag begab sich eine 32-Jährige in die Straße `Am Luftschiffhafen` um ihre theoretische Führerscheinprüfung abzulegen. Wie sich später herausstellte, war die Frau mit einer Videokamera ausgestattet und mit ihrem 27-jährigen Komplizen per Livestream verbunden. Dieser gab der Frau die Antworten in ihr Ohr vor, bis es von einem Mitarbeiter bemerkt wurde und die Polizei verständigt wurde. Die genutzten Geräte wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell