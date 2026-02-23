PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen

Gotha (ots)

Am 22.02.2026 versuchte sich ein 45-jähriger Motorradfahrer gegen 23.00 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Krusewitzstraße zu entziehen. Beim wiederholten Versuch das Fahrzeug zu wenden, kam es nahezu aus dem Stand zur Kollision mit einem Funkstreifenwagen der Polizei. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, er benutzte das Motorrad unbefugt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 45-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

