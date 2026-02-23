LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am 21.02.206 befuhr ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 01.50 Uhr die Rosenstraße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
