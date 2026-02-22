PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw landet im Gleisbett

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Fahrt einer 79-jährigen Mazda-Fahrerin endete am Samstagmorgen unfreiwillig im Gleisbett der Straßenbahn. Die Frau kam vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gartenstraße und beabsichtigte, die Fahrspur zu wechseln. Dabei geriet sie zu weit nach links, überfuhr die Bordsteinkante und kam erst im angrenzenden Schotterbett der Bahn zum Stehen. Der Pkw war im Gleis festgefahren und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

