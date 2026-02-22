Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Achtjähriger leicht verletzt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Wahlwinkel ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn. Eine 64-jährige Opelfahrerin befuhr gegen 15:23 Uhr die Friedrichrodaer Straße in Richtung Schnepfenthal, An einem unbeschrankten Bahnübergang missachtete sie das Rotlicht und kollidierte in der Folge mit einer Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß wurde ein achtjähriger Mitfahrer im Opel leicht verletzt. Der Fahrer der Straßenbahn sowie seine elf Fahrgäste blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Straßenbahnstrecke zwischen Gotha und Waltershausen kurzzeitig gesperrt werden. Auch die die Landstraße zwischen Wahlwinkel und Schnepfenthal war vorübergehend nicht passierbar. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (ml)

