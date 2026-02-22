LPI-GTH: Einbruch in Fahrradkeller
Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Fürstenberg ein und begaben sich in den Kellerbereich. Aus einem Gemeinschaftsfahrradraum entwendeten sie nach Aufbrechen eines Fahrradschlosses zwei E-Scooter im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter Tel. 03677/601124, Bezugsnummer 0045116/2026 entgegen. (jk)
