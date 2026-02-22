PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Auf der Flucht vor der Polizei folgenreich verunfallt

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Am Samstagabend wollte die Polizei einen grünen Pkw Skoda in Langewiesen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug widersetzte sich dem Anhaltesignal, flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Nacheile auf. In einem Kreisverkehr kam der Skoda von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 46-jährige Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer und konnte zunächst nicht aus dem Fahrzeug befreit werden; Feuerwehr und Rettungswagen wurden aus diesem Grund zur Unfallstelle hinzugerufen. Die Person konnte sich zwischenzeitlich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Da sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln ergaben, wurde bei dem palästinensischen Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Im verunfallten Pkw wurden darüber hinaus geringe Mengen Betäubungsmittel sowie mehrere Einhandmesser aufgefunden. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem zwei Haftbefehle gegen ihn vorliegen. Er wurde unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die Betäubungsmittel und Einhandmesser wurden beschlagnahmt. Der 46-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. (jk)

