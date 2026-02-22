Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Happyend

Gotha (ots)

Auf der Landstraße zwischen Gotha und Waltershausen hatten eine 65jährige Fordfahrerin und ein 57jähriger Skodafahrer gleich zwei Begegnungen der "dritten Art". Erst gerieten ihre Fahrzeuge in einer Kurve mit den Spiegeln aneinander, wobei leichter Sachschaden entstand. Scheinbar war keiner der beiden Fahrzeugführer in der Lage, an der Unfallstelle auf den jeweils anderen zu warten und so informierten beide Unfallbeteiligten zeitgleich die Polizei und wollten den jeweils anderen bei der Polizei anzeigen. Dann erfolgte die zweite Begegnung auf Geheiß der Polizei in der Nähe des Unfallortes. Hier wurden die Personalien ausgetauscht und beide Parteien belehrt. (ri)

