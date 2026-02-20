Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 19.02.2026 kam es in der Ohrdrufer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer wollte gegen 11.20 Uhr von einem Parkplatz eines Baumarktes auf die Ohrdrufer Straße einfahren und übersah dabei scheinbar einen 89-jährigen Fußgänger. Durch die Kollision wurde der 89-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlungen sucht die Polizei Gotha Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0043471/2026) zu melden. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell