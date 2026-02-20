PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 19.02.2026 kam es in der Ohrdrufer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer wollte gegen 11.20 Uhr von einem Parkplatz eines Baumarktes auf die Ohrdrufer Straße einfahren und übersah dabei scheinbar einen 89-jährigen Fußgänger. Durch die Kollision wurde der 89-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlungen sucht die Polizei Gotha Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0043471/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Seebergen (Landkreis Gotha) (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es heute auf der L2147 zwischen Gotha-Siebleben und Seebergen zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige VW-Fahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Seebergen und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW durchbrach die Leitplanken und kam im Graben zum Stehen. Die 43-Jährige wurde schwerverletzt ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Gestern in der Zeit von 10.45 Uhr bis 12.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Parkplatz im Mühlgrabenweg und beschädigte dabei mit seinem Heck den geparkten VW einer 65-Jährigen an der Fahrerseite und am Heck. Bisherigen Ermittlungen zufolge muss es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Unversichert und berauscht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 16.30 Uhr in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren gegen den 21-Jährigen wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren