Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es heute auf der L2147 zwischen Gotha-Siebleben und Seebergen zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige VW-Fahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Seebergen und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW durchbrach die Leitplanken und kam im Graben zum Stehen. Die 43-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache und Fahrtauglichkeit wurden aufgenommen. (ak)

