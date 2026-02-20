LPI-GTH: Ohne Erlaubnis
Gotha (ots)
Gestern Abend wurde ein 45-jähriger Ford-Fahrer in der Kantstraße kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell