LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 54-jähriger Renault-Fahrer wollte heute gegen 11.20 Uhr von einem Parkplatz eines Baumarktes auf die Ohrdrufer Straße einfahren und übersah dabei scheinbar einen 89-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg lief. Es kam zur Kollision, wobei der 89-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr