Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hund verletzt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 17.00 Uhr beobachtete ein 68-jähriger Mann drei männliche Personen mit einem Hund in der Zeppelinstraße, welche in Richtung Nebestraße unterwegs waren. Eine der unbekannten Personen misshandelte den Hund massiv. Durch Polizeibeamte konnte ein 20-Jähriger mit einem Hund, einer braunen französischen Bulldogge, im Nahbereich festgestellt werden. Der Hund war leicht verletzt und wirkte apathisch. Der 20-Jährige machte keine Angaben zu seinen Begleitpersonen. Die gesuchten unbekannten Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Handelnde Person:

männlich, circa 20 Jahre alt, europäischer Phänotyp, normale Statur, circa 1,80m groß, bekleidet mit einer rot-/orangefarbenen Jacke und einer dunklen Hose, schwankender Gang

Weitere Person:

männlich, circa 20 Jahre alt, europäischer Phänotyp, normale Statur, circa 1,80m groß, komplett dunkel gekleidet

Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0043896/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
