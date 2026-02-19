PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positive Bilanz

Landkreis Gotha (ots)

In den vergangenen Tagen führte die Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit Faschingsveranstaltungen im Landkreis Gotha durch. Ziel dieser Verkehrssicherheitsaktion ist die Bekämpfung der Hauptunfallursache "Fahren unter Alkohol und/oder Einfluss von berauschenden Mitteln". Die Bilanz ist positiv. Bei einer Verkehrskontrolle in der Goldbacher Straße wurden innerhalb von zwei Stunden 80 Fahrzeugführer kontrolliert. Der höchste Atemalkoholwert lag bei 0,3 Promille. Ein ähnliches Ergebnis war in Wölfis zu verzeichnen. Hier wurden 20 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, der Höchstwert lag bei 0,2 Promille. In beiden Fällen waren die Fahrzeugführer überwiegend nicht alkoholisiert. Bei einer Verkehrskontrolle in Gräfentonna, Erfurter Straße, waren 15 von 15 Fahrzeugführern komplett nüchtern. Die Polizei Gotha zieht somit ein positives Ergebnis.

Der Konsum von Alkohol oder berauschenden Mitteln beeinträchtigt die Reaktionszeit, das Sehvermögen und die Koordination stark. Dies kann schwere Folgen für Sie selbst und für andere Verkehrsteilnehmer haben. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren