PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Im Engelsbacher Weg wurde gestern gegen 11.30 Uhr ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer kontrolliert. Der 34-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt durch Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Auch gegen den 37-jährigen Halter des Fahrzeuges wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er augenscheinlich zugelassen hat, dass der 34-Jährige seinen Pkw führt, obwohl dieser keine Fahrerlaubnis besaß. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht und geflüchtet

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer den Eichrodter Weg in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte mit dem abgestellten VW einer 38-Jährigen. Der 25-Jährige flüchtete vom Unfallort, konnte aber noch im Nahbereich durch die Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille und ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: PKW in Tiefgarage beschädigt - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe auf der Fahrerseite des Audis eines 64-Jährigen. Der PKW war in der ersten Ebene einer Tiefgarage in der Mönchelsstraße geparkt. Anschließend entwendeten der oder die Täter in der Zeit vom 17.02.2026, 11.30 Uhr bis 18.02.2026, 12.00 Uhr mehrere Pfandflaschen aus dem Innenraum des Fahrzeuges und flüchteten. Es entstand Sachschaden an der Scheibe in Höhe ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Frontalzusammenstoß

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Ein 51-jähriger Renault-Fahrer befuhr heute gegen 11.00 Uhr die K 15 in Richtung Clausberg. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin kam ihm entgegen. In einer Kurve rutschten beide Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn frontal gegeneinander. Durch die Kollision wurde die 40-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren