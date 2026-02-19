Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Im Engelsbacher Weg wurde gestern gegen 11.30 Uhr ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer kontrolliert. Der 34-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt durch Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Auch gegen den 37-jährigen Halter des Fahrzeuges wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er augenscheinlich zugelassen hat, dass der 34-Jährige seinen Pkw führt, obwohl dieser keine Fahrerlaubnis besaß. (ak)

