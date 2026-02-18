LPI-GTH: Frontalzusammenstoß

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer mutmaßlichen Körperverletzung gestern Abend gegen 23.40 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Goethestraße. Hier soll es zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Eine Person soll in der Folge für kurze Zeit bewusstlos zum Liegen gekommen sein. Alle Beteiligten entfernten sich in unbekannte ...

mehr