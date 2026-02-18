PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 51-jähriger Renault-Fahrer befuhr heute gegen 11.00 Uhr die K 15 in Richtung Clausberg. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin kam ihm entgegen. In einer Kurve rutschten beide Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn frontal gegeneinander. Durch die Kollision wurde die 40-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

