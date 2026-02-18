LPI-GTH: Berauscht
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Mittag wurde ein 48-jähriger BMW-Fahrer im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Reinhardsbrunner Straße angehalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem war der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (ak)
