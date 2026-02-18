PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelec mit über 30 km/h

Dippach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer wurde gestern gegen 22.45 Uhr in der Berkaer Straße kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass das Pedelec allein durch Betätigung eines Hebels über 30 km/h fahren konnte und dafür keine Muskelkraft benötigt wurde. Durch diese Veränderung handelte es sich um ein Kraftfahrzeug, welches versicherungspflichtig gewesen wäre. Diese Versicherung bestand nicht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Drei positive Drogentests

    Gotha (ots) - Bei drei Fahrzeugführern reagierten Drogentests im Rahmen von Verkehrskontrollen positiv. Gestern, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Von-Zach-Straße kontrolliert. Der Drogenvortest reagierte bei ihm positiv auf Cannabis. Gegen 22.00 Uhr reagierte der Drogenvortest bei einem 46-jährigen Pedelec-Fahrer in der Kindleber Straße positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis. Zudem war das Pedelec leistungssteigernd verändert ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern gegen 19.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Dacia-Fahrer die Rennsteigstraße in Richtung Dreiherrenstein. Vor einer Rechtskurve bremste der 21-Jährige und kam auf winterglatter Fahrbahn in die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 58-Jährige und dessen 60-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden PKWs entstand ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:00

    LPI-GTH: PKW überschlagen

    Espenfeld (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen befuhr ein 55-jähriger Daimler-Fahrer die K30 von Gossel in Richtung Arnstadt. In einer Linkskurve kam der 55-Jährige auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak) Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren