Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW überschlagen

Espenfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 55-jähriger Daimler-Fahrer die K30 von Gossel in Richtung Arnstadt. In einer Linkskurve kam der 55-Jährige auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

