LPI-GTH: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Nacht wurden gleich zwei unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer im Stadtgebiet festgestellt. Gegen 01.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer die Karl-Liebknecht-Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Wenig später, um 02.50 Uhr, wurde ein 35-jähriger Audi-Fahrer in der Naumannstraße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab bei Ihm einen Wert von 1,64 ...

