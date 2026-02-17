LPI-GTH: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
In der Zeit vom 16.02.2026, 21.00 Uhr bis 17.02.2026, 02.30 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür des VWs eines 47-Jährigen, welche in der Straße `Schützenplatz` abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten aus dem Innenraum eine Sporttasche samt Saunazubehör sowie ein Brillenetui mit Lesebrille. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0040984/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell