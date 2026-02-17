LPI-GTH: Zwei berauschte Fahrer
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Nacht wurden gleich zwei unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer im Stadtgebiet festgestellt. Gegen 01.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer die Karl-Liebknecht-Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Wenig später, um 02.50 Uhr, wurde ein 35-jähriger Audi-Fahrer in der Naumannstraße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab bei Ihm einen Wert von 1,64 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde je eine Blutentnahme angeordnet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (ak)
