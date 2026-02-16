LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt

Rudisleben (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag begaben sich eine 21-Jährige und ein 25-jähriger gegen 03.00 Uhr auf einen zugerfrorenen Baggersee. Das Eis konnte sie nicht halten, sodass die Beiden einbrachen. Glücklicherweise konnten waren sie noch selbst in der Lage zu einer Insel im See schwimmen. Von dort wurden sie kurze Zeit später von der Feuerwehr gerettet. Die 21-Jährige und ihr 25 Jahre alte Begleiter kamen mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ...

