PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer den Radweg von Ichtershausen nach Arnstadt. Auf winterglatter Fahrbahn stürzte der 58-Jährige und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,00 Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrradfahrer wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: PKW überschlagen

    Mihla (Wartburgkreis) (ots) - Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 08.00 Uhr die L 1016 von Neukirchen in Richtung Mihla. In einer Linkskurve kam die 20-Jährige auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Fiat kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Fiat ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Im Eis eingebrochen

    Rudisleben (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag begaben sich eine 21-Jährige und ein 25-jähriger gegen 03.00 Uhr auf einen zugerfrorenen Baggersee. Das Eis konnte sie nicht halten, sodass die Beiden einbrachen. Glücklicherweise konnten waren sie noch selbst in der Lage zu einer Insel im See schwimmen. Von dort wurden sie kurze Zeit später von der Feuerwehr gerettet. Die 21-Jährige und ihr 25 Jahre alte Begleiter kamen mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Drohne findet Vermissten

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Freitagabend wurde ein 86-Jähriger der Polizei als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Aufgrund des Wetters konnte der Polizeihubschrauber nicht zum Einsatz kommen. Der Vermisste wurde schließlich mehrere Stunden später mit Hilfe einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Marksuhl auf einem Feld aufgefunden. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren