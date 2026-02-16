LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Heute, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer den Radweg von Ichtershausen nach Arnstadt. Auf winterglatter Fahrbahn stürzte der 58-Jährige und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,00 Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrradfahrer wurde eingeleitet. (ak)
