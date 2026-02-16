LPI-GTH: PKW überschlagen
Mihla (Wartburgkreis) (ots)
Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 08.00 Uhr die L 1016 von Neukirchen in Richtung Mihla. In einer Linkskurve kam die 20-Jährige auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Fiat kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
