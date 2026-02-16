PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr heute gegen 08.00 Uhr die Alte Arnstädter Straße und beabsichtigte von einer Wendeschleife aus nach links in Richtung B87 abzubiegen. Dabei übersah er scheinbar den 25-jährigen Suzuki-Fahrer, der sich bereits auf der Alten Arnstädter befand, und kollidierte mit diesem. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden PKWs. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

