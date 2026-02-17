LPI-GTH: Beschädigter Briefkasten - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr heute gegen 08.00 Uhr die Alte Arnstädter Straße und beabsichtigte von einer Wendeschleife aus nach links in Richtung B87 abzubiegen. Dabei übersah er scheinbar den 25-jährigen Suzuki-Fahrer, der sich bereits auf der Alten Arnstädter befand, und kollidierte mit diesem. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden PKWs. Der Suzuki war ...

