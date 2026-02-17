LPI-GTH: Beschädigter Briefkasten - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten gestern gegen 20.00 Uhr den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Straße `Hauptmarkt`. Es soll sich bei den Tätern um mindestens drei Männer handeln, mehr ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0040877) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell