LPI-GTH: Positiver Drogentest
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gestern gegen 21.00 Uhr die Straße `Hessisches Ende`. Bei einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,4 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell