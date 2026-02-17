PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogentest

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gestern gegen 21.00 Uhr die Straße `Hessisches Ende`. Bei einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,4 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

