LPI-GTH: Diebstahl einer LKW-Batterie - Zeugen gesucht
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit vom 14.02.2026, 14.00 Uhr bis 16.02.2026, 04.00 Uhr von bislang unbekannten Tätern die Batterie des abgestellten LKWs eines 59-Jährigen entwendet. Der oder die Täter flüchteten von der Steinstraße in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0040407/2026) zu melden. (ak)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell