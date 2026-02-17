LPI-GTH: Diebstahl einer LKW-Batterie - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Zeit vom 16.02.2026, 21.00 Uhr bis 17.02.2026, 02.30 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür des VWs eines 47-Jährigen, welche in der Straße `Schützenplatz` abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten aus dem Innenraum eine Sporttasche samt Saunazubehör sowie ein Brillenetui mit Lesebrille. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 ...

