LPI-GTH: Berauscht
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 54-jähriger VW-Fahrer befuhr gestern gegen 18.00 Uhr die Straße `Lange Seite` als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell