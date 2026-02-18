Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei positive Drogentests

Gotha (ots)

Bei drei Fahrzeugführern reagierten Drogentests im Rahmen von Verkehrskontrollen positiv. Gestern, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Von-Zach-Straße kontrolliert. Der Drogenvortest reagierte bei ihm positiv auf Cannabis. Gegen 22.00 Uhr reagierte der Drogenvortest bei einem 46-jährigen Pedelec-Fahrer in der Kindleber Straße positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis. Zudem war das Pedelec leistungssteigernd verändert und der 46-Jährige nicht im Besitz der hierzu erforderlichen Fahrerlaubnis. In der Weimarer Straße reagierte heute gegen 03.15 Uhr ein dritter Drogentest positiv bei einem 54-jährigen Mercedes-Fahrer auf Cannabis. Bei allen drei Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)

