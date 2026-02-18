LPI-GTH: Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern gegen 19.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Dacia-Fahrer die Rennsteigstraße in Richtung Dreiherrenstein. Vor einer Rechtskurve bremste der 21-Jährige und kam auf winterglatter Fahrbahn in die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 58-Jährige und dessen 60-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden PKWs entstand Sachschaden. (ak)
