LPI-GTH: Wildunfall
Mihla (Wartburgkreis) (ots)
Gestern gegen 06.00 Uhr befuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin die L1017 in Richtung Creuzburg. Ein Wildschwein kreuzte die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Es entstand Sachschaden am PKW. Die 54-Jährige blieb unverletzt. Das Wildschwein lief verletzt davon. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell