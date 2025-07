Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München (4. - 6. Juli 2025)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 4. Juli 2025, 7.01 Uhr

Stadtgebiet

Freitag, 04.07.2025 - Brand während eines Gewitters

Ort: Sendling, Hofmannstraße / Zeit: 7.01 Uhr

Während eines Gewitters über München kam es zu einem Brand in der Hofmannstraße.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer im Firstbereich des Gebäudes sichtbar. Die Brandbekämpfung wurde mittels Löschangriff über die Drehleiter eingeleitet. Um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern, wurde das Ziegeldach geöffnet und nach weiteren Glutnestern abgesucht. So konnte die Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen fünfstelligen Betrag.

Samstag, 05.07.2025 - Baumstamm im Auermühlbach wird zur Gefahr

Ort: Untergiesing-Harlaching, Schönstraße / Zeit: 18.03 Uhr

Ein etwa elf Meter langer Baumstamm wird durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr München aus dem Auerbach geholt und somit die Gefahr beseitigt.

Am Samstag wurde ein im Wasser liegender Baumstamm zerteilt und ans Ufer verbracht. Während der Besprechung und Einteilung der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle wurden zwei Kinder im Wasser gesichtet, die in Richtung des Baumes getrieben wurden. Bevor diese durch Unterspülung unter den Stamm gerieten, wurden sie unverzüglich durch die Strömungsretter aus dem Wasser gerettet. Dank des schnellen und beherzten Eingreifens blieben die beiden Kinder unverletzt.

Samstag, 05.07.2025 - Altes Industriegebäude in Vollbrand

Ort: Allach-Untermenzing, Obere Allee / Zeit: 20.50 Uhr

Am Samstag kam es in Allach-Untermenzing zu einem ausgedehnten Brand eines abgelegenen, schlecht zugänglichen Gebäudes.

Während der Anfahrt der Feuerwehr gingen weitere Anrufe in der integrierten Leitstelle ein, die eine starke Rauchentwicklung meldeten, welche weithin sichtbar war. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das alte Industriegebäude war vollständig verraucht, ebenso die umliegende Umgebung. Aufgrund der schlechten Zugänglichkeit über einen schmalen Forstweg sowie der großen Menge an Unrat und Trümmern gestaltete sich die Brandbekämpfung herausfordernd.

Die Feuerwehr leitete sofort umfassende Löschmaßnahmen ein. Zur weiteren Unterstützung wurde die Werkfeuerwehr MTU sowie das Technische Hilfswerk (THW) alarmiert. Das THW setzte unter anderem einen Teleskoplader und eine Fachgruppe Räumen ein, um Trümmer zu beseitigen. Ebenfalls wurde eine Drohne zur Lageeinschätzung aus der Luft eingesetzt. Trotz der widrigen Bedingungen und der hohen Belastung für die Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden.

Sonntag, 06.07.2025 - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ort: Aubing-Lochhausen-Langwied, Eichenauer Straße / Zeit: 12.57 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei PKW sind drei Personen verletzt worden.

Am Sonntag war ein Ehepaar in einem PKW im Stadtteil Aubing-Lochhausen-Langwied unterwegs. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren PKW. Bei einem der beteiligten PKWs entfernten Einsatzkräfte das Dach, um eine verunfallte Person schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Die beiden anderen Verletzen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits befreit und wurden durch Passanten erstversorgt. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden anschließend notärztlich versorgt und in Münchner Kliniken zur Weiterbehandlung verbracht. Einsatzkräfte sicherten die Fahrzeuge sowie die Einsatzstelle und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der angrenzende S-Bahnverkehr, der parallel zur Unfallstelle verlief, wurde während der Rettungsmaßnahmen langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt.

(gon)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell