LPI-GTH: Nicht versichert
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gegen 12.00 Uhr wurde heute ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Ohrdrufer Straße angehalten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)
